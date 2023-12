Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete de 15 ani au murit, sambata, dupa ce s-au aruncat de la o inaltime de aproximativ 20 de metri, la o fosta fabrica din Lupeni, judetul Hunedoara. Una dintre fete si-a anuntat mama ca urmeaza sa se sinucida. Politia a deschis o ancheta. ”Astazi, in jurul orei 17:25, Politia a fost sesizata de…

- O comunitate din Tara Galilor este in stare de soc, dupa ce o romanca a fost atacata cu o arma alba. Femeia, in varsta de 29 de ani, mama a doi copii si insarcinata in 37 de saptamani, a fost injunghiata de doua ori de un cunoscut, despre care presa scrie ca e tot roman. […] The post Galerie foto. Tragedie:…

- Un cetatean american, in varsta de 32 de ani, a incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu un autoturism care figura ca furat din Marea Britanie, iar in interiorul acestuia se aflau o arma cu aer comprimat, o arbaleta cu luneta si munitia aferenta. Poliția de Frontiera…

- UPDATE: Pirotehnistii au verificat ambele autoturisme ale fostei judecatoare, care sunase la 112 sa spuna ca a fost amenintata si ca sub un autoturism ar putea fi amplasata o bomba. Niciun dispozitiv strain nu a fost insa gasit. „Masinile familiei, precum si imobilul, au fost verificate, nefiind gasit…

- Ioana Laura Bunda, soția primarului din Boțești, Nicolae Mihai Bunda, in virsta de 32 de ani și mama a trei copii s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tragedie, in aceasta dimineața, in localitatea Boțești din județul Argeș, acolo unde soția primarului a fost gasita moarta in casa. Ar fi suferit de depresie…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Un barbat din Capitala este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor suferite. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politia Capitalei a anuntat,…