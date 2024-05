Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, dat disparut de catre soția sa, s-a aruncat in apele Canalului Dunare-Marea Neagra marți dimineața. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8.00, cand barbatul, aflat la volanul propriului autoturism, a oprit pe prima banda a podului. Un alt autovehicul a lovit mașina sa, iar șoferul…

- Cinci tineri urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, banuiti ca au aruncat de pe un pod un capac de canal care a ucis un camionagiu roman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe autostrada E42, intre Liege si Namur.…

- Un șofer din Bistrița-Nasaud, cu dizabilitați, a fost scos de pompieri din apa, dupa ce a ramas cu mașina in mijlocul raului Bistrița. Deși, inițial, s-a crezut ca ar fi vorba despre un accident, șoferul de la volan le-a marturisit salvatorilor ca voia, de fapt, sa traverseze raul la volan, scrie Bistrițeanul.ro.…

- Au fost clipe de groaza pentru un biciclist care a fost urmarit de un lup in timp ce se indrepta spre Poiana Brașov. Lupul a traversat DN1E și a inceput sa alerge dupa un biciclist care urca spre Poiana Brașov. Incidentul, care a avut loc in plina zi, a fost filmat de catre pasagerii din […] The post…

- Trei locuri abandonate de care sigur nu știai din Indonezia, Namibia și New York. The post Trei locuri abandonate de care sigur nu știai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un barbat care se plimba cu o trotineta electrica a plonjat cu fața intr-un asfalt proaspat turnat, in Lugoj. Incidentul a avut loc pe strada 20 Decembrie din Lugoj, dupa ce omul a ignorat un semn de circulație, care indica faptul ca trebuie sa ocoleasca zona. Momentul a fost inregistrat de camerele…

- Un salvamontist aflat in timpul liber a murit, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont Sibiu”, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan…