- Alegeri locale 2024. Alegeri europarlamentare 2024 UPDATE Startul votarii s-a dat sambata seara, la ora 22.00, ora Romaniei, in Auckland, Noua Zeelanda. La ora 22.03 a fost deja inregistrat primul vot, conform informatiilor oficiale. Știrea inițiala In țara noastra, anul acesta, au loc alegerile locale,…

- Votul din strainatate pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European a inceput, prima sectie deschisa fiind ces din in Auckland, Noua Zeelanda, scrie news.ro.Startul votarii s-a dat sambata seara, la ora 22.00, ora Romaniei, in Auckland, Noua Zeelanda.

- Alegeri locale 2024 In țara noastra, anul acesta, au loc alegerile locale, alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale și alegerile europarlamentare. Alegerile locale vor avea loc maine, 9 iunie, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European, asta dupa ce coaliția de guvernare PSD-PNL a decis…

- Reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procesele electorale din cadrul MAE, directorul general Iulian Ivan a declarat intr-o conferinta de presa ca la alegerile europarlamentare, toti cetatenii romani cu drept de vot, care se afla in strainatate, indiferent daca au resedinta sau domiciliul sau…

- Au mai ramas doar patru zile pana la alegerile de pe 9 iunie 2024 iar aceste alegeri vin cu schimbari in premiera! Este prima data vom putea vota de doua ori in aceeași zi, pentru doua scrutinuri separate: o data pentru locale și o data pentru europarlamentare! Buletinul va fi scanat de fiecare data,…

- Cele mai multe sectii de votare sunt in Italia – 150, Spania – 147, Marea Britanie – 104. Romanii care vor sa voteze in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie vor avea la dispoziție peste 900 de secții de votare. Cele mai multe au fost organizate in Italia – 150, a declarat, marți, reprezentantul…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a inceput distribuirea materialelor necesare votarii catre sectiile de votare organizate in strainatate, la alegerile pentru Parlamentul European. Astfel, in cele 915 sectii din strainatate vor fi impartite, intre altele, peste 2,5 milioane de buletine de vot…