- O tragedie uriasa a lovit tara in ziua de Craciun: sase oameni au murit si doi sunt de negasit dupa un incendiu urias izbucnit in celebra pensiune turistica Ferma Dacilor din Tohani. Printre victime ar fi, potrivit informatiilor de pana acum, trei copii. Complexul, care se intinde pe 40 de hectare,…

- Nicușor Dan baga capul in poza dupa incendiul de la Ferma Dacilor: Trebuie sa avem un control sistematic al autoritațilorTraim intr-o țara in care foarte multe instituții nu funcționeaza, a avertizat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, marți, la B1 TV, in contextul tragediei de la pensiunea…

- „In urma tragicului eveniment produs in aceasta dimineața la un operator din județul Prahova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a solicitat ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate, inclusiv deficiențele constatate și sancțiunile aplicate, daca…

- Pensiunea Ferma Dacilor, situata in localitatea Tohani, a fost distrusa complet intr-un incendiu devastator. Potrivit informațiilor disponibile in prezent, cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața in flacarile devastatoare, iar doua sunt date disparute. Salvatorii fac in continuare cautari disperate…

- UPDATE 19.00 - ISU Prahova a anunțat ca fost extrasa cea de-a șasea victima carbonizata (deocamdata nu se poate preciza daca este adult sau minor). Se continua acțiunea de cautare.ISU Prahova a anunțat marți seara ca vor continua cautarile și pe timpul nopții. „Cazul este preluat de catre un procuror…

- Un incendiu de propoarții a curmat mai multe vieți la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani. Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, acestea participand la o petrecere in seara dinaintea incendiului.Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi…

- Potrivit Fanatik , Luca (16 ani) și Petru Ene (11 ani) au murit in incendiul din Prahova. Luca era legitimat la CSA Steaua și Petru era la New Stars. Fratele geaman al lui Luca, Matei, ar fi fost scos din flacari de tatal sau, care a decedat. Luca și Matei jucau fotbal la CSA Steaua, la grupa pregatita…

- Pensiunea de la Tohani, care a fost distrusa in incendiul devastator din dimineața de 26 decembrie 2023, funcționa, se pare, fara sa aiba autorizație de securitate la incendiu. Aceasta autorizație ar fi trebuit emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. Cladirea principala a pensiunii…