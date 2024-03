Tragedia care a îndurerat Italia – românca Ștefania și cei trei copilași au murit Tragedie romaneasca in Italia. Stefania, o femeie de 32 de ani si cei trei copii ai ei au murit intr-un incendiu care a cuprins apartamentul lor din Bologna. Tatal a intrat in soc cand a aflat si a fost internat in spital. Vecinii sunt marcati de drama cumplita, care i-a impresionat pana si pe oficialii italieni. Incendiul a izbucnit in toiul noptii, nori grei de fum au inceput sa iasa din apartamentul romancei. Pompierii chemati in graba de vecini au dat peste o scena cumplita. Giulia si Mattia, gemenii de doi ani, au fost gasiti fara suflare. La fel si surioara lor mai mare, Giorgia, de 6 ani.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Tragedie cumplita in Italia. O romanca si cei trei copii ai sai si-au pierdut viata intr-un incendiu violent. Nenorocirea s-a petrecut noaptea trecuta in apartamentul din Bologna in care locuiau cei patru. Potrivit primelor ipoteze, flacarile ar fi izbucnit de la un posibil scurtcircuit provocat de…

- Trei copii, cu varste intre doi și șase ani, au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri in apartamentul lor din Bologna, in nordul Italiei. Mama micuților, originara din Romania, a murit in timp ce era transportata la spital, transmite agenția italiana ANSA.Potrivit ANSA, femeia…

