Nenorocire în Italia! O româncă cu trei copii au murit într-un incendiu Tragedie cumplita in Italia. O romanca si cei trei copii ai sai si-au pierdut viata intr-un incendiu violent. Nenorocirea s-a petrecut noaptea trecuta in apartamentul din Bologna in care locuiau cei patru. Potrivit primelor ipoteze, flacarile ar fi izbucnit de la un posibil scurtcircuit provocat de o soba electrica. „Copiii erau iubiti. Am vrut sa le cumpar oua de Paste, dar nu am mai apucat. O tragedie de neimaginat”, sunt cuvintele locatarilor din blocul in care a izbucnit incendiul. In pofida interventiei serviciilor medicale de urgenta, a pompierilor si a politiei, o romanca si cei trei copii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie romaneasca in Italia. Stefania, o femeie de 32 de ani si cei trei copii ai ei au murit intr-un incendiu care a cuprins apartamentul lor din Bologna. Tatal a intrat in soc cand a aflat si a fost internat in spital. Vecinii sunt marcati de drama cumplita, care i-a impresionat pana si pe oficialii…

- Un incendiu mocnit, pornit din apartamentul unde locuiau in Bologna, Italia, a pus capat vieții a patru romani: Ștefania Alexandra, de 32 de ani și cei trei copii ai ei - o fetița de șase ani, alta de doi ani și frațiorul ei geaman. Tatal lor a scapat cu viața pentru ca era la serviciu in momentul incendiului…

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital, au informat vineri pompierii, scrie Agerpres. Femeia si copiii ei – doi…

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR) va avea loc in perioada 15 – 18 februarie, la Centrul Expozitional Romexpo din Capitala, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, timp de patru zile, expozantii vor oferi reduceri exclusive, pachete…

- Indiferent care este religia in care crezi sau de care aparții, este recomandat sa iți crești copilul in conformitate cu valorile spirituale in care crezi și sa il inveți sa respecte evenimentele și simbolurile religioase. In general, rugaciunile pentru copii nu sunt foarte lungi, tocmai pentru…

- Bebelusul aruncat de mama de la etajul trei, dupa ce apartamentul in care erau a luat foc, nu a supravietuit. Copilul a murit la spitalul din Iasi. Intre timp, apar detalii cutremuratoare care contureaza filmul unei tragedii anuntate. Tatal tinerei, politist, ar fi stiut ca traia un calvar alaturi de…