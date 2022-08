Traficant de migranți pentru patru indieni SOCOL – Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Socol au surprins patru cetațeni indieni care trecusera granița din Serbia in Romania, ajutați de un cetațean roman! Indienii nu doreau sa ramana pe meleaguri mioritice, intenționand sa ajunga in vestul Europei. „O patrula a oprit pentru verificari, pe comunicația DN57A, un autovehicul marca Audi inmatriculat in Romania, condus de un cetațean roman, in varsta de 51 de ani. In autoturism, polițiștii de frontiera au depistat patru pasageri straini care nu dețineau documente de identitate asupra lor, fapt pentru care polițiștii de frontiera i-au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

