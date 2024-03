Stiri pe aceeasi tema

- Descinderile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si structurilor subordonate, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si trecere ilegala a frontierei…

- Descinderile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si structurilor subordonate, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si trecere ilegala a frontierei…

- O grupare care trafica migranți, pe care ii aducea cu barca din Bulgaria, iar apoi ii transporta cu mașini de marfa spre vestul țarii, in schimbul a pana la 5.000 de euro, a fost destructurata de Poliția de Frontiera, anunța instituția, imntr-un comunicat de presa. Au fost puse in aplicare 33 mandate…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marti, 33 de perchezitii domiciliare in cinci judete, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti. Potrivit unui comunicat al DIICOT, descinderile au fost efectuate impreuna…

- Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare au depistat, in apropierea localitații de frontiera Valcani, cinci cetateni din Turcia, care au incercat sa treaca fraudulos frontiera din Serbia in Romania cu intenția de a ajunge in Italia.

- Polițiștii de frontiera de la Jimbolia, in cooperare cu agenți din cadrul Poliției orașului Jimbolia, au depistat intr-un taxi inmatriculat in Romania, care a fost oprit pe drumul național ce duce spre vama, trei migranți care nu și-au putut justifica prezența in zona.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Lunga au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, trei grupuri de sase, cinci, respectiv doi cetateni din Nepal, care au intrat legal in Romania, dar voiau sa treaca ilegal in Serbia, pentru a ajunge in vestul Europei, potrivit Agerpres.Migrantii au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat 19 migranți cu ajutorul dronelor și echipamentelor cu termoviziune. Migranții au fost depistați in zona de frontiera, in proximitatea localitaților Esechioi și Faurei. Cei nouasprezece cetațeni straini au trecut ilegal frontiera de stat…