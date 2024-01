Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri a fost prins in flagrant joi, 18 ianuarie, la Cluj, tocmai dupa ce vanduse droguri de mare risc. Acesta a fost trimis la Timișoara, deoarece era investigat de autoritațile de acolo.Cel in cauza are 27 de ani și a fost prins joi la Cluj, unde vindea 1,4 kg de droguri: 4-CMC, drog…

- Un traficant de droguri a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant cu 70 de grame de cristal (3-CMC) in masina, informeaza, duminica, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Satu Mare.Potrivit sursei citate, barbatul…

- Un jandarm de la Brigada Speciala din Cluj a fost prins in trafic, in urma unui control de rutina cu droguri și un cantar. Polițiștii au controlat mașina și au gasit rucsacul, dar tanarul a spus ca nu este al lui, ci este al unui prieten.Conform informațiilor, barbatul lucreaza la Brigada Speciala…

- Un tanar de 21 de ani a fost prins cu o cantitate mare de substanțe interzise asupra lui. La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat verificarea unui autoturism, fiind identificate droguri de risc și de mare…

- Un tanar de 23 de ani a fost reținut 24 de ore de polițiști și ulterior arestat preventiv pentru deținerea, comercializarea și consumul de droguri. De asemenea, a fost prins la volan, deși consumase substanțe interzise.

- Un traficant a fost prins in flagrant, in Ploiești, in timp ce incerca sa vanda ecstasy și canabis. Polițiștii au gasit in casa acestuia hașiș, cocaina și MDMA. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Cat de prost poți sa fii? Sa te duci la examenul auto cu droguri și sa le inmanezi din „greșeala” polițistului odata cu buletinul?! Un tanar din Cluj a ajuns vedeta in presa naționala dupa ce a fost prins cu droguri la proba practica a examenului auto. Tanarul de 20 de ani se afla in [...] Articolul…

- Un tanar in varsta de 24 ani, din Slatina, a fost reținut și ulterior arestat pentru trafic de droguri, la locuința acestuia fiind gasite pliculețe gata de livrare și o suma importanta de bani.