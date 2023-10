Calendar ortodox 8 octombrie 2023. Ce sarbatoare este duminica?

In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Pelaghia, care mai inainte a fost desfranata. Aceasta sfanta a fost in zilele imparatului Numerian; ea era din cetatea Antiohiei si umbla pe la jocuri si prin teatre, si facand desfrau a strans avere mare… [citeste mai departe]