Trafic blocat, în Marea Neagră, după impunerea embargoului asupra prețului petrolului rusesc Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire prin satelit. Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, in largul Turciei, in prima zi a plafonului de pret impus de Occident petrolului rusesc, Ankara insistand asupra unei noi dovezi de asigurare pentru toate navele, a relatat Financial Times. Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire prin satelit.Un plafon de 60 de dolari pe baril impus de Grupul celor Sapte Natiuni, Australia si cele 27 de state ale Uniunii…

- Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, in largul Turciei, in prima zi a plafonului de pret impus de Occident petrolului rusesc, Ankara insistand asupra unei noi dovezi de asigurare pentru toate navele, a relatat Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- N-ai numi o decizie serioasa sa fixezi o astfel de limita pentru prețurile rusești, care e destul de confortabila pentru bugetul statului terorist”, a comentat liderul de la Kiev, intr-un mesaj video. Tarile din G7, impreuna cu Australia, au convenit vineri sa plafoneze pretul petrolului rusesc la 60…

- Tarile din G7, impreuna cu Australia, au convenit sa plafoneze pretul petrolului rusesc la 60 de dolari pe baril, dupa acordul la care au ajuns ieri cele 27 de tari ale Uniunii Europene, scrie presa romana .

- Administratia Joseph Biden a salutat, vineri seara, acordul tarilor din cadrul Uniunii Europene in sensul plafonarii pretului petrolului rusesc, argumentand ca instrumentul va reduce capacitatile Moscovei de finantare a razboiului din Ucraina.

- Romania condamna decizia Moscovei de a suspenda pe o perioada nedeterminata acordul prin care se permite transportul in siguranța a cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. De asemenea, liderii europeni au criticat decizia Kremlinului, care pune in pericol milioane de oameni.

- NATO, prin vocea purtatoarei de cuvant Oana Lungescu, a cerut duminica Rusiei sa revina asupra deciziei sale de a se retrage din acordul care asigura exporturile de cereale din porturile ucrainene , pe fondul unei crize alimentare globale, relateaza Reuters. „Președintele Putin trebuie sa inceteze sa…