- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este in continuare oprita pe ambele sensuri pe DN 1A Bucuresti Ploiesti, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, pentru a permite lichidarea totala a incendiului.Traficul rutier este deviat pe DC 77A ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, in zona localitatii Piatra, judetul Constanta, s a produs o coliziune frontala in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului a rezultat ranirea a 3 persoane. Circulatia rutiera este oprita pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3A Fetesti Lehliu, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune in care au fost implicate patru autoturisme, soldata cu ranirea grava a doua persoane. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in condițiile avertizarilor de canicula emise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, respectiv Cod Portocaliu și Cod Roșu (val de caldura persistent, canicula și disconfort termic accentuat), astazi, 26 iulie 2023,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN13B Joseni ndash; Praid, in zona localitatii Borzont, din judetul Harghita s a produs o coliziune intre 2 autoturisme, soldata cu ranirea a 3 persoane. Potrivit Infotrafic, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri.…

- Trei persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, in urma unui accident produs pe DN 13B, pe raza localitatii Borzont, judetul Harghita.Pe DN13B Joseni – Praid, in zona localitații Borzont, s-a produs o coliziune intre 2 autoturisme, potrivit Centrului Infotrafic in Inspectoratul General al Poliției…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, DN75 Turda Albac, in localitatea Bistra, din judetul Alba, s a produs o coliziune intre doua autoturisme in urma careia unul dintre acestea a fost proiectat intr un stalp de sustinere a retelei de energie electrica, care…

- Traficul este blocat vineri seara pe DN 54 Turnu Magurele - Bechet, in apropierea localitatii Corabia din judetul Olt, dupa ce mai multi copaci au cazut pe carosabil in urma unei furtuni.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 54 Turnu Magurele - Bechet,…