Trafic bloca la Pucheni, dupa ce un tractor s-a rasturnat pe DN1 in urma unui accident

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier pe DN 75 Baia de Arieș-Turda. Doua persoane ranite dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara drumului Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 75 Baia de Arieș – Turda. O mașina s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 22.00,…

- Traficul rutier pe DN24 se desfasoara cu dificultate, circulatia derulandu-se pe un singur sens de mers dupa ce un TIR incarcat cu balast s-a rasturnat, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu cinci autospeciale,…

- Intervenție in cazul unui accident rutier intre localitatile Poiana si Lunguletu. Din primele informații un autovehicul este rasturnat. Acționeaza Detașamentul Titu cu doua autospeciale dintre care una de descarcerare și Post-ul Accident rutier intre Poiana și Lungulețu. Se pare ca un autoturism este…

- ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, la Stremț. Tanar ranit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe raza localitații Stremț. Un tanar a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier a avut loc pe drumul județean…

- ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, langa Stremț: Un tanar s-a rasturnat cu mașina in afara drumului ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, langa Stremț: Un tanar s-a rasturnat cu mașina in afara drumului Un accident rutier s-a petrecut astazi, 3 august 2022, pe DJ 750 C, pe raza localitatii Stremt. Potrivit IPJ Alba,…

- Un accident rutier s-a petrecut azi noapte in comuna Olteana Movileni, dupa ce un autocamion s-a rasturnat in curtile a doua locuinte. Pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospeciala complexa pentru intervenție și descarcerare și un echipaj SMURD, au intervenit in comuna Movileni, la un accident…

- In seara zilei de duminica, la ora 19.49, polițiștii din Șomcuta Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe D.C. 67, pe raza localitații Remetea Chioarului. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tractor condus de un barbat de 58 de ani din localitate, a patruns de pe ulița Joseni,…

- Trei fete au fost ranite intr-un accident produs duminica dimineața, pe raza comunei prahovene Ciorani. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 ca pe DN1D, in Cioranii de Jos, s-a produs un accident rutier, in jurul orei 5.45. Din primele date a reieșit…