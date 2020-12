Stiri pe aceeasi tema

- Mai puțini știu ca Dreptul Iosif, cel care a purtat de grija pruncului Iisus și a pazit-o pe Fecioara Maria in lume, este pomenit nu o data, ci de doua ori in cursul anului de Biserica Ortodoxa, potrivit basilica.ro. Prima data, el este pomenit in Duminica Sf. Stramoși dupa trup ai Domnului,…

- Atunci când ne gândim la Craciun, primele lucruri care ne vin în minte sunt bradul împodobit, cadourile de la Moș Craciun sau masa plina de bunatați. Dar care este adevarata semnificație a bradului de Craciun? De ce oamenii îl împodobesc…

- In sfarșit, vine Craciunul! Chiar daca in acest an vom sarbatori nu așa cum ne-am obișnuit – cu toți impreuna – vom trai la fel de intens fiecare moment alaturi de familie, in siguranța. Indiferent de profesia practicata sau modul in care sarbatoream anterior, 2020 ne-a ajutat sa fim un pic altfel,…

- Intr-un editorial de pe Republica.ro, intitulat „IPS Mache toarna o revoluție”, Cristian Tudor Popescu (CTP) comenteaza scrisoarea deschisa de tip terorist adresata Guvernului Romaniei de catre Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Ulterior, Teodosie a mobilizat toata preoțimea și calugarimea din suboedinea…

- Duminica, 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului, unul dintre cele patru mari posturi randuite de Biserica Ortodoxa Romana. Postul Craciunului 2020 va fi in perioada 15 noiembrie – 24 decembrie. Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, așa cum este cunoscut de catre toți credincioșii este…

- Dupa un an 2020 total diferit, nici Craciunul nu va fi altfel. Restrictiile au anulat toate evenimentele publice traditionale, dar exista si unii care au gasit alternative. In Germania a aparut prima piata de Craciun care se viziteaza din masina. Iar in Italia, masca a devenit accesoriu si pentru personajele…

- Unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus, era Sfantul Apostol Iacob. Acesta și fratele lui, l-au urmat pe Iisus pretutindeni, lasand-și corabia, pe tatal sai și mreaja. Cine a fost Sfantul Apostol Iacob, conform site-ului doxologia.ro. Cine a fost Sfantul Apostol Iacob, așa zisul ”ruda Domnului” Sfantul…

- Sarbatori religioase 5 octombrie 2020 Ortodoxe: Sfinții Cuviosi Daniil și Misail de la Manastirea Turnu; Sfanta Haritina Greco-catolice: Sf. Haritina Romano-catolice: Sf. Faustina Kowalska, calug.; Ff. Albert Marvelli; Bartolo Longo CALENDAR ORTODOX 5 OCTOMBRIE 2020. Cine sunt Sfintii…