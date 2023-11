Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ii sarbatoresc miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii…

- Conform Calendarului, astazi, creștinii sarbatoresc un Sfant important pentru Biserica Ortodoxa. Anul acesta, Sfantul Dimitrie cel Nou este praznuit pe data de 27 octombrie și se va ține post. Vezi in randurile de mai jos care este cea mai puternica rugaciune pe care sa o citești azi.

- Duminica, 1 octombrie, credinciosii crestin-ortodocsi sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului. Este cruce rosie in calendar. Este o sarbatoare inchinata Fecioarei Maria, care amintește de ziua in care aceasta s-a aratat ascetului Andrei, in Biserica Vlaherne din Constantinopol. Ce s-a intamplat in…

- Anual, la data de 14 septembrie, credincioșii din toata lumea sarbatoresc Inalțarea Sfintei Cruci. Aceasta mai este numita și Carstovul Viilor sau Ziua Șarpelui. Cat despre acest mare și important eveniment, el ne amintește de moartea Mantuitorului Iisus Hristos pe muntele Golgota, in ziua de 14 septembrie…

- Sarbatoare cu cruce rosie! Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este ultima din anul bisericesc, intrucat, pe 1 septembrie, incepe un nou an. Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o zi de post, potrivit calendar ortodox. Postirea in aceasta zi de 29 august este sugerata, pe de o parte,…

- Zile de sarbatoare pana la finalul lunii august: tradiții, superstiții, obiceiuri. Cand nu ar fi bine sa bei vin roșu Calendar Ortodox 2023: Finalul lunii august aduce doua sarbatori importante pentru creștini. Biserica ortodoxa marcheaza, in 29 august, Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Apoi,…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, cinstita Adormire a Preamaritei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…

In ziua de 15 august este sarbatorita de crestini Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an. Potrivit...