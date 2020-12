Tradiţii de Ajun şi de Crăciun la români Dintre toate sarbatorile populare romanesti, dar si crestinesti, sarbatoarea Craciunului este, probabil, cea mai iubita si cea mai asteptata, fiind insotita de multe traditii si obiceiuri. La 25 decembrie, in fiecare an, crestinii sarbatoresc Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. El a venit pe lume intr-un sat linistit, unde a sosit, la ceas de seara, Fecioara Maria – care, simtind ca i-a venit sorocul sa nasca, a batut la o poarta, cea a lui Mos Ajun, si i-a cerut gazduire, arata o analiza Agerpres. Mos Ajun i-a spus ca este om sarac si a trimis-o la fratele sau mai mare si mai bogat, Mos Craciun,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In credinta vechilor daci, porcul era sacrificat ca simbol al divinitatii intunericului, care slabea puterea Soarelui in cea mai scurta zi a anului, la Solstitiul de iarna (ziua de 21 decembrie). Pentru a veni in ajutorul Soarelui, oamenii sacrificau porci. Dupa aceea, ziua incepea sa creasca si Craciunul…

- Ziua de 20 decembrie – Ignatul – este incarcata de obiceiuri si de traditii la romani, ea reprezentand, cu precadere in mediul rural, ziua in care este sacrificat porcul din care se pregatesc apoi toate preparatele pentru masa de Craciun, scrie Agerpres. In credinta vechilor daci, porcul era sacrificat…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este marcata de credincioși pe 21 noiembrie. Este prima sarbatoare din Postul Craciunului și aminteste de momentul in care Fecioara Maria a fost adusa de parintii sai, Ioachim si Ana, la Templul din Ierusalim. Sarbatoarea mai este cunoscuta sub numele de Vovidenia…

- Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Postul Craciunului, iar cu o zi inainte de inceputul Postului Nasterii Domnului, in traditia populara romaneasca este respectata ca o sarbatoare „Lasatul secului”. Lasatul Secului este ultima zi in care creștinii mai pot manca mancaruri “de dulce”. Pe vremuri,…

- Astfel, Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti, iar Arhanghelul Gavril a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria sa-i dea vestea ca il va naste pe Mantuitorul Iisus si tot el a dus dreptilor Ioachim si Ana vestea zamislirii Maicii Domnului. In folclorul religios romanesc, Arhanghelul…

- Crestinii ii sarbatoresc duminica pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- Sfintii Mihail si Gavriil 2020. Cine sunt cei doi Arhangheli si care este rolul lor Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria sa-i vesteasca taina cea mare a intruparii Domnului și tot el a adus drepților Ioachim și Ana vestea zamislirii Maicii Domnului scrie crestinortodox.ro.…

- Cand incepe Postul Craciunului in 2020. In ce zile este facuta dezlegarea la pește și vin | aiudinfo.ro Postul Craciunului, in anul 2020, conform calendarului ortodox, incepe la jumatatea lunii noiembrie, mai exact, in data de 15 noiembrie și se va incheia in 24 decembrie, lasand sec in seara Sfantului…