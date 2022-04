Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Mario Machado, fondator al mai multor organizatii neonaziste si care este obligat sa se prezinte la fiecare 15 zile la politie, va fi scutit de aceasta masura a controlului judiciar in perioada in care lupta ca voluntar de partea armatei ucrainene, a decis vineri tribunalul penal din…

- Zilele astea urmeaza sa ajunga in Sinaia, perla Vaii Prahovei, o suta de refugiați din Ucraina. Cei mai mulți, dupa tipicul acestui razboi, sunt copii și femei. Autoritațile orașului s-au pus pe pregatit spațiile de cazare. In ajutorul lor a sarit o delegație din orașul cu care Sinaia e infrațita, Cascais…

- Declarația a fost facuta joi dimineața, dupa o negociere fara rezultate cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, scriu New York Times, canalul Nexta și AFP. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a oferit joi un raspuns neașteptat la intrebarea uuni reporter, asigurand ca forțele ruse nu au atacat…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sosit miercuri seara in Turcia, unde urmeaza sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, fiind prima intrevedere diplomatica la acest nivel de cind a inceput razboiul din Ucraina, a declarat un oficial turc pentru AFP. Discutiile programate pentru…

- Deocamdata, in ciuda presiunilor din estul Ucrainei, campionatul vecin se va relua in weekendul 26-27 februarie. Dupa o ședere prelungita in Antalya, Dinamo Kiev s-a intors deja in Ucraina luni seara, in jurul orei 22. Formația lui Mircea Lucescu a stat in Turcia in expectativa, a primit unda verde…

- Pasagerii avionului cursei aeriene Funchal, Madeira (Portugalia) - Kiev (Ucraina), care a fost forțat sa aterize la Chișinau, au ajuns in Ucraina cu autobuzele. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvint al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nicolenko, pe canalul sau de Twitter, transmite Noi.md…

- Circa 180 de pasageri ucraineni de pe cursa Funchal (Madeira, Portugalia) – Borispol (Kiev, Ucraina) nu au reușit sa ajunga acasa, ci au aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinau din Republica Moldova. S-a intamplat in ziua de duminica, 13 februarie curent, și exista o cauza a acestui incident.…

- Un avion civil, avand pasageri la bord, a fost oprit sa intre in Ucraina. Se pare ca decizia de a nu mai intra in spațiul aerian al Ucrainei a fost luata de proprietarul companiei aeriene. Avionul aparține unei companii aeriene low cost, cu sediul la Kiev. Aeronava care a avut aceasta problema decolase…