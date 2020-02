Toruoperatorii incep sa nu mai vanda pachete turistice catre tarile europene expuse coronavirusului IRI Travel, principalul touroperator pe destinatia Bulgaria, a decis ca nu va mai vinde pachete turistice catre Italia si alte state expuse epidemiei de coronavirus, oprind operatiunile catre aceste tari timp de o LUNA.



In prezent, IRI Travel are oferte catre nordul Italiei, pachete catre cele mai cunoscute destinatii de schi, dar si catre Austria care tocmai a anuntat ca opreste anumite operatiuni de transport care vin din aceasta tara.



"Am luat aceasta decizie pentru ca nu dorim sa contribuim la raspandirea epidemiei de coronavirus. Pretuim mai mult sanatatea turistilor nostri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

