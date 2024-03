Grupul auto Stellantis va desfiinţa peste 3.000 de locuri de muncă în Italia Au fost incheiate noi acorduri miercuri pentru peste 1.000 de disponibilizari in unitati de productie din Italia, inclusiv Melfi, Pomigliano d’Arco si Termoli, atat pentru lucratori pe linii de productie, cat si pentru alte functii, a anuntat sindicatul FIOM intr-un comunicat, desi nu a semnat acordul. Reducerile sunt determinate partial de tranzitia catre o energie mai curata in industrie. Acestea se adauga la oferte similare anuntate marti pentru operatiunile Stellantis in orasul Torino, cu peste 1.500 de disponibilizari voluntare, si pentru fabrica de motoare din Pratola Serra, cu 100 de locuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

