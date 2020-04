Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dupa-amiezea a mai fost inregistrat inca un deces datorat COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 86. Deces 86: Femeie, 45 de ani, din Targu Neamț, județul Neamț. S-a prezentat in data de 30.03.2020 la CPU Targu Neamț unde s-a pus diagnosticul de AVC cu hemiplegie…

- Informațiile transmise de Grupul de Comunicare Strategica arata ca cei mai mulți pacienți infectați cu COVID-19 au varste cuprinse intre 19 și 50 de ani (57%), segment urmat de cel al persoanelor cu varste cuprinse intre 51 și 69 de ani (29%). Peste 70 de ani au 6% din totalul pacienților, iar cel mai…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj…

- Romania intra in scenariul 3 dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 109 de persoana cu coronavirus. Ce presupune asta? Pana in acest moment, este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin picaturi…

- Pana astazi, 7 martie, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus COVID 19 , pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11.Tanara de 15 ani din Timisoara, confirmata astazi cu infectie cu COVID 19, studiaza in aceeasi unitate de invatamant cu ceilalti doi tineri de 16 ani din Timisoara, confirmati ca purtatori…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- Un nou caz de infectare cu COVID-19 a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acesta este al noualea caz de coronavirus confirmat in Romania. „A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv…