Top domenii în care se caută angajaţi în această periodă de criză Piața muncii a trecut printr-o schimbare brusca in ultima luna, iar efectele acestei schimbari au fost resimțite fara intarziere atat de angajatori, cat și de candidați, arata o analiza eJobs. Deși o parte dintre companii a decis sa amane atragerea de noi candidați pentru momentul in care Romania va depași punctul critic al epidemiei de coronavirus, sunt și domenii in care activitatea a crescut exponențial in aceasta perioada. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

