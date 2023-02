Top 3 tendințe care vor modela piața de real estate în 2023 Piața imobiliara s-a bucurat de investiții record in 2022, cand a reușit sa depașeasca unprag istoric de 1,25 miliarde de euro, fiind in creștere cu 36% fața de volumul inregistrat in anul precedent, conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, liderul global al pieței de consultanța imobiliara. “2022 reprezinta un an excepțional pentru piața imobiliara din Romania, ținand cont ca volumul total de investiții a depașit 1,25 miliarde de euro. De asemenea, experiența noastra din tranzacțiile mari de anul trecut demonstreaza ca piața are o lichiditate abundenta pentru produsele potrivite.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

