Top 10 mașini cu cele mai moderne tehnologii de infotainment Tehnologiile moderne cu care sunt echipate cele mai recente versiuni de autoturisme asigura inregistrarea tuturor informațiilor importante din autovehicul, furnizarea acestora catre conducatorul auto și asocierea lor cu serviciile de internet. The post Top 10 mașini cu cele mai moderne tehnologii de infotainment appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am tot scris in articolele noastre de pe blog despre topuri și mașini de lux cu performanțe extraordinare la care oricare dintre noi viseaza sa le conduca macar o data in viața. The post Top 5 mașini conduse de miliardarii planetei appeared first on Puterea.ro .

- Daca astazi pe strazile patriei vedem toate brandurile auto posibile, in Romania de dinainte de 1989 doar cei considerați cu adevarat bogați puteau visa și la altceva decat celebra Dacia. The post Ce mașini inafara de Dacia puteai conduce in Romania comunista appeared first on Puterea.ro .

- In ziua de azi nu mai trebuie sa faci compromisuri cand vine vorba de confort sau de viteza. Le poți avea pe amandoua, dar și sa calatorești intr-un automobil extrem de atragator, cu condiția sa știi dupa ce sa te uiți. The post Iubești viteza, dar nu poți renunța nici la confort? Iata 5 variante de…

- Este clar ca atunci cand cumpara mașini second hand, romanii prefera destul de mult brandurile germane și asta se vede pe toate șoselele țarii. The post Top cele mai populare mașini second hand din Romania appeared first on Puterea.ro .

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a vandut mai putine vehicule in primul semestru din 2022, fata de perioada similara din 2021, din cauza deficitului de cipuri si a restrictiilor din China, transmite Reuters. In primele sase luni din 2022, grupul german a livrat 1,16 milioane de masini BMW, Mini si Rolls-Royce,…

- Goodies Meat Production se numara printre producatorii selectați de unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine alimentare de pe piața romaneasca și europeana și livreaza intreaga sa producție sub marca proprie a retailer-ului. Concentrata asupra calitații și eficienței proceselor de producție,…

- Articolul Noua generatie de anvelope 215 60 R17 pentru masini moderne se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Anvelopele pentru mașini de dimensiuni mari trebuie sa demonstreze rezistența, fiabilitate, sa se comporte excelent pe diferite trasee și in condiții climatice variate. Modelul de anvelope…

- Dupa mai multe zile de așteptare a unui acord din partea rușilor, care parea ca nu mai vine, in sfarșit, un convoi in a carei componența sunt intre 500 și 1000 de mașini plecate din Mariupol, a putut sa ajunga la Zaporizhzhia. Cel puțin, pentru moment, acolo oamenii sunt in siguranța. Despre acest fapt…