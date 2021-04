Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca PNL il susține complet pe premierul Florin Cițu in decizia de a il demite pe Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații. Președintele PNL a aratat ca nu exista o alta soluție decat continuarea actualei coaliții de guvernare și USR-PLUS trebuie sa faca acum o noua nominalizare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat intr-o declarație de presa motivul pentru care l-a revocat pe minstrul Sanatații, Vlad Voiculescu. „De un an de zile, Romania trece printr-o perioada dificila in lupta cu pandemia. Lupta a intins la maxim resursele statului, in special in sanatate și in economie. Ca sa…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, are prima reacție publica dupa demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, acuzându-l pe premierul Florin Cîțu ca a procedat „absolut inacceptabil”. „Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat ca in cele opt saptamani de scoala au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un “un insucces major”. “Doua au fost cauzele acestui insucces major: 1. Lipsa…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis vineri, intr-o videoconferinta, ca situatia medicala actuala in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 este una "destul de critica" si nu sunt motive care sa arate ca lucrurile vor deveni "mai usoare" in perioada imediat urmatoare, anunța AGERPRES.…

- Mai multe persoane s-au adunat din nou duminica seara in fata Ministerului Sanatatii pentru a protesta, pentru a doua zi consecutiv , in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals”. Protestatarii au steaguri si vuvuzele si cer demisii in urma incendiului de la „Matei Bals”. La fata manifestație este…

- Procentele dezolante privind campania nationala de imunizare impotriva gripei suna ca sirena unei ambulante pentru vaccinarea impotriva COVID-19. Un zgomot pe care doctorul Gheorghita, ministrul Voiculescu si toti reprezentantii autoritatilor trebuie sa-l asculte inainte sa-l astupe.Campania de vaccinare…