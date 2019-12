Stiri pe aceeasi tema

- Jamaicana Toni-Ann Singh a fost incoronata Miss World 2019, in cadrul unei ceremonii desfasurata sambata seara la Londra, relateaza AFP. Tanara jamaicana si-a devansat colegele din Franta si...

- Victoria clara a premierului Boris Johnson in alegerile legislative britanice, anuntata de sondajele efectuate la iesirea de la urne, ar trebui sa permita o ''clarificare'' privind Brexitul, a afirmat vineri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, relateaza…

- Miliardarul rus Dmitry Obretetskiy a fost ucis intr-un accident rutier, in timp ce iși plimba cainele in localitatea britanica Oxshott, situata in apropiere de Londra. Potrivit polițiștilor, trei vehicule au fost implicate in accident, iar, pana in prezent, nimeni nu a fost arestat in acest caz, relateaza…

- BUCURESTI, 5 dec – Sputnik, Doina Crainic. Dupa declarația facuta de Emmanuel Macron, care a spus ca Rusia nu este un dușman al Alianței Nord-Atlantice, ci terorismul, președintele polonez, Andrzej Duda, a repetat cuvintele presedintelui francez, pe 4 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa…

- Doi barbati in varsta de aproximativ saptezeci de ani au fost grav raniti in incident, potrivit autoritatilor locale. Victimele l-au surprins pe atacator in timp ce acesta incerca sa dea foc usii moscheii, iar el a deschis apoi focul asupra lor, potrivit unui comunicat al autoritatilor publicat pe…

- Prima ediție a ExpoCaligrafia Internațional 2019, eveniment inițiat și organizat de Asociația Liber la Educație, Cultura și Sport, se va desfașura intre 24 și 30 octombrie 2019, la sediul Institutului Cultural Roman din Aleea Alexandru nr.38. Expoziția va reuni peste 35 de lucrari caligrafice ale unor…

- "Marea Britanie se va transforma intr-un nou concurent in fata portilor Europei. Uniunea Europeana se va confrunta si mai mult cu provocarea de a fi competitiva si de a-si asuma responsabilitatea geopolitica", a afirmat Angela Merkel intr-un discurs in fata reprezentantilor industriei din tara sa. Olanda…