Romania a notificat aliații NATO ca il propune pe Klaus Iohannis secretar general al Alianței, au confirmat surse oficiale, potrivit hotnews.ro. Informația vine in contextul in care SUA, Marea Britanie și Franța au anunțat ca-l susțin pentru funcția de secretar general al NATO pe premierul olandez Mark Rutte. Informația privind demersul Romaniei a fost publicata inițial, pe Twitter, de corespondenta Bloomberg la Casa Alba. Scoop: Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president, Klaus Iohannis, as a candidate for NATO secretary general, per @nat_droz @PeterMartin_PCM…