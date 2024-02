Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, de la ora 17.00, vezi la ???????????????????????? ???????????????????????? un film cu un subiect de mare actualitate si universal: ???????????? ????????????????????????????????’ ????????????????????????. La finalul proiecției, publicul este invitat la o discuție cu Postolache Roxana…

- Pilotul interpretat de Tom Cruise in „Top Gun” revine in curand pe marele ecran, a anuntat vineri presa americana, inclusiv The Hollywood Reporter. Revista de specialitate relateaza ca Ehren Kruger, co-scenarist al filmului „Top Gun: Maverick”, scrie in prezent un nou episod al francizei. Proiectul…

- Rolul din "Poor Things" i-a adus lui Emma Stone un Glob de Aur la categoria cea mai buna actrita intr-un film comedie/musical, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, relateaza agerpres. Acesta…

- Actorul sud-coreean Lee Sun-kyun, celebru pentru rolul sau din filmul „Parasite”, premiat cu Oscar in 2020, a fost gasit mort in urma a ceea ce pare a fi o sinucidere, a anuntat miercuri agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de AFP.

- Cunoscut pentru rolul Capitanului Von Trapp din musicalul premiat cu Oscar "The Sound of Music" (1965), actorul Cristopher Plummer, cu o cariera care se intinde pe mai bine de cinci decenii, ar fi implinit astazi 94 de ani.

- Ryan O’Neal a murit vineri, a anunțat fiul sau Patrick O’Neal, comentator sportiv la Bally Sports West din Los Angeles, pe Instagram, informeaza alephnews.ro.El fusese diagnosticat cu leucemie cronica in 2001 și cu cancer de prostata in 2012. Actorul avea 82 de ani. O’Neal a dat startul unei…

- Meryl Streep in rolul de editor al revistei de moda Miranda Priestly, dar cea care a caștigat de trei ori premiul Oscar, era cat pe ce sa nu primeasca rolul, a declarat producatorul filmului, Wendy Finerman, pentru podcastul „Hollywood Gold”.

- Sebastian Stan a fost surprins pe strazile din Toronto in timpul filmarilor pentru „The Apprentice”, in care actorul roman ii interpreteaza pe Donald Trump in tinerețe, relateaza New York Post și revista People.In imaginile pe care The Post precizeaza ca le-a obținut in exclusivitate și care au aparut…