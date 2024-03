Stiri pe aceeasi tema

- BBC a gasit 17 repere care ar putea fi atinse la gala Oscar de la Los Angeles. Conform unui model matematic, "Oppenheimer" are 78% sanse de a castiga premiul pentru "cel mai bun film" la gala Oscar din acest an, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro. "Oppenheimer" conduce lista nominalizarilor,…

- Tom Cruise va juca rolul principal in urmatorul film al regizorului Alejandro G. Inarritu, potrivit publicatiei americane Deadline, potrivit news.ro. Pelicula este primul proiect in limba engleza al regizorului mexican de la succesul din 2015 al filmului „The Revenant”, cu Leonardo Di Caprio in rolul…

- O colectie impresionanta de ceasuri, intre care se afla si un rar exemplar din editia purtata de actorul Daniel Craig in filmele cu James Bond, si o colectie de bijuterii de lux, totalizand aproape 50 de carate de diamante, in urmatorul eveniment pregatit de Casa de Licitatii A10 by Artmark – Licitatia…

- Actritele Lily Gladstone, Emma Stone si actorii Cillian Murphy si Bradley Cooper au primit nominalizari la principalele categorii de Oscar dedicate interpretarii feminine si respectiv masculine.La categoria cel mai bun actor in rol principal au fost nominalizati Bradley Cooper ("Maestro"), Paul Giamatti…

- Marți, 23 ianuarie 2024, sunt anunțate nominalizarile la Oscar. Filmele „Oppenheimer” și „Barbie” ar putea fi nominalizate la Oscar 2024 pentru premiul Cea mai buna imagine, iar Cillian Murphy și Margot Robbie pentru premiile Cel mai bun actor și cea mai buna actrița intr-un film de lungmetraj, scrie…

- Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Berlin se va deschide in culorile Irlandei, cu o drama despre tratamentul aplicat femeilor in institutiile catolice din aceasta tara, in care joaca Cillian Murphy ("Oppenheimer"), au anuntat joi organizatorii, potrivit news.ro.Realizat de regizorul…

- Rolul din "Oppenheimer" i-a adus lui Cillian Murphy premiul pentru cel mai bun actor principal intr-un film-drama, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, relateaza agerpres. Acesta este primul…

- Filmele Barbie și Oppenheimer au cele mai multe nominalizari pentru premiile Globurile de Aur 2024.Barbie și Oppenheimer conduc topul de la Globurile de Aur cu noua, respectiv opt nominalizari, potrivit mediafax. Killers of the Flower Moon și Poor Things sunt urmatoarele fime pe lista, cu…