- Pasagerii Turkish Airlines au facut noapte alba pe aeroporturile din Istanbul. A fost o situație fara precedent: toate zborurile au fost anulate aseara, intre orele 19.00 si 22.00, din cauza unor probleme tehnice la sistemul informatic. Compania aeriana Turkish Airlines a anunțat ca anuleaza toate zborurile…

- Compania aeriana Turkish Airlines a anulat, miercuri, zborul pe ruta Constanța - Istanbul, din cauza unor erori de sistem ale operatorului. 170 de pasageri, care fie ar fi trebuit sa plece spre Istanbul, fie sa se intoarca la Constanța, au ramas la sol.Conform planului de aeroport, erau 115 pasageri…

- Toate zborurile Turkish Airlines sunt anulate in aceasta seara, nu va zbura nimic intre orele 19.00 si 22.00.Anuntul a fost facut de Corina Martin. Iata postarea de pe Facebook a Corinei Martin:TOATE zborurile Turkish AIRLINES sunt ANULATE, in aceasta seara nu va zbura nimic, intre orele 19.00 si 22.00…

- Compania aeriana Wizz Air a luat decizia sa anuleze zborurile spre Tel Aviv, ca urmare a escaladarii conflictului armat din Tel Aviv. „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii…

- Compania israeliana El Al a anuntat ca isi va mentine zborurile duminica, in timp ce o serie de companii aeriene au anuntat anularea zborurilor spre si dinspre Tel Aviv in acest weekend, in urma ofensivei militare a Hamas asupra Israelului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Iata principalele informatii…

- Compania low-cost maghiara a anulat zborurile pe care le programase sa le opereze intre Cluj Napoca și Antalya in septembrie și octombrie 2023, a anunțat boardingpass.ro . Pasagerii au fost anunțați despre anulare vineri, 11 august. La inceputul acestui an, Wizz Air a anunțat ca a deschis aceasta ruta…

- Compania aeriana Wizz Air vine cu noi explicații referitoare la zborurile anulate sau intarziate din ultima perioada din Romania. Compania aeriana Wizz Air anunța ca depune in mod activ eforturi pentru a reduce intarzierile si anularile imprevizibile, care ar putea perturba planurile de calatorie ale…

