- Crescatorii de nurci din Finlanda vor incepe sa vaccineze toate exemplarele din tara impotriva COVID-19 dupa ce autoritatile locale au acordat o autorizatie temporara pentru un vaccin experimental, a anuntat vineri autoritatea alimentara finlandeza, potrivit AFP. Utilizarea conditionata a acestui…

- Opozitia de stanga norvegiana, condusa de laburistul Jonas Gahr Store, a castigat alegerile legislative, dominate de soarta activitatilor petroliere din tara. Potrivit AFP, cele cinci partide de opozitie ar urma sa castige 104 din cele 169 de locuri din Storting, Parlamentul unicameral de la Oslo, suficient…

- Benone Sinulescu a fost externat joi, 22 iulie, din Spitalul Județean Arad, dupa aproape doua saptamani de la internare, potrivit Unica. Artistul in varsta de 84 de ani a fost gasit inconștient in casa lui din județul Arad in cursul zilei de 8 iulie. Soția sa, Elena Sinulescu, a facut primele declarații…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania se situeaza pe o panta descendenta. De pe primele locuri, la inceputul campaniei de vaccinare, Romania a ajuns acum la coada clasamentului din Uniunea Europeana. Doar Bulgaria a vaccinat mai puțin decat noi. Punctul maxim a fost in registrat la jumatate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din Belarus…

- Moscova si Washingtonul impartasesc ‘interese comune’ cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. ‘Problema legata de schimbarea climatica reprezinta unul…

- Vestea ca Benone Sinulescu a fost internat in spital a ajuns și la urechile Irinei Loghin. Celebra interpreta de muzica populara in varsta de 82 de ani a dezvaluit cum a aflat despre starea colegului ei de breasla și a anunțat ca deja se roaga pentru sanatatea lui. „Nu am mai vorbit de vreo doi ani…