Toamna provoacă acutizarea depresiei sezoniere Toamna e anotimpul tristetii, al melancoliei si al depresiei. Depresia sezoniera se manifesta printr-o stare de disconfort psihic si fizic. Ea se resimte in perioada de trecere de la anotimpul cald la cel rece. Din cauza zilelor mai scurte, adica a luminii solare mai slabe, se deregleaza “ceasul biologic intern”. Acest tip de depresie se caracterizeaza prin indispozitie, tulburari de somn, dificul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Specialistii trag un semnal de alarma. Tranzitia anotimpurilor ne afecteaza psihic si duce la aparitia depresiei sezoniere. Toamna, oamenii au tendinta de a se intrista, de a fi mai singuratici si mai iritabili.

