Tineri din Alba, cu dosare penale după ce au condus fără permis sau au fost prinși la volanul unor mașini neînmatriculate Tineri din Alba, cu dosare penale dupa ce au condus fara permis sau au fost prinși la volanul unor mașini neinmatriculate Trei tineri din Alba sunt cercetați pentru dupa ce au fost opriți in trafic de Poliție. Nu aveau permis sau conduceau mașini neinmatriculate. Potrivit IPJ Alba, duminica, 19 iunie, in jurul orei 0.40, polițiștii din Teiuș au depistat un tanar de 21 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada […] Citește Tineri din Alba, cu dosare penale dupa ce au condus fara permis sau au fost prinși la volanul unor mașini neinmatriculate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferi din Alba cu dosare penale: au fost prinși in trafic cu mașini ale caror autorizații de circulație erau expirate de un an Doi șoferi, unul din Alba Iulia și celalalt din Sebeș, s-a ales cu dosare penale dupa ce au condus mașini ale caror autorizații provizorii de circulație erau expirate din vara…

- Un barbat de 33 de ani din Timișoara, care consumase cocaina, a fost prins de polițiști in timp ce conducea o mașina neinmatriculata. Potrivit unor surse, este vorba de manelistul Zaharia Ionuț Cosmin, cunoscut in lumea iubitorilor acestui gen de muzica și ca „Ionuț Prințul Banatului”. Mașina in care…

- ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un tanar fara permis și la volanul unei mașini neinmatriculate a lovit o mașina condusa regulamentar ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un tanar fara permis și la volanul unei mașini neinmatriculate a lovit o mașina condusa regulamentar La data de 4 iunie 2022, in jurul…

- Val de infracțiuni rutiere, in weekend, pe șoselele din Alba. Șoferi beți sau la volanul unor mașini neinmatriculate, prinși de polițiști Val de infracțiuni rutiere, in weekend, pe șoselele din Alba. Șoferi beți sau la volanul unor mașini neinmatriculate, prinși de polițiști Drumurile din județul Alba…

- Doua femei, din Campeni și Sebeș, s-au ales cu dosare penale pentru infracțiuni rutiere. Ce nu au respectat Doua femei, una din Sebeș și cealalta din Campeni, s-au ales miercuri cu dosare penale dupa ce au fost oprite de Poliție, in trafic. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 16.10, polițiștii…

- Tineri depistați in trafic de polițiști fara permis la Cetatea de Balta și Blaj. Un barbat din Blaj a condus un autoturism radiat Polițiștii din Alba au depistat doi tineri duminica in trafic, fara permis, la Cetatea De Balta și la Blaj. Tot la Blaj, a fost indentificat in trafic un barbat de 33 de…

- Miercuri, 13 aprilie, in jurul orei 20.10, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie, judetul Constanta, au identificat un barbat, in varsta de 46 de ani, care a condus un autoturism pe strada Traian din localitatea Eforie Nord, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii…

- Șoferi inconștienții din Alba: Condusul fara permis sau cu autorizația provizorie de circulație expirata le-a adus dosare penale Șoferi inconștienții din Alba: Condusul fara permis sau cu autorizația provizorie de circulație expirata le-a adus dosare penale Doi șoferi au fost prinși de catre polițiștii…