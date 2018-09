Campioana Romaniei la rugby și-a respectat blazonul acasa in fața rivalei din Maramureș. Timișoara Saracens a invins-o pe CSM Știința Baia Mare, scor 32-26 (21-19), dupa un meci solid. Banațenii au din nou motive sa fie foarte optimiști in privința ediției 2018-19 a SuperLigii. Timișoara Saracens a inceput tare jocul cu maramureșenii, elevii lui Sosene […] Articolul Timișoara Saracens, din nou victorioasa in fața ”zimbrilor”. Campioana are parte de un start fericit de campionat dupa succesul cu Baia Mare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .