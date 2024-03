Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a fost operat de urgenta pe creierLiderul formatiei Phoenix, compozitorul si interpretul Nicu Covaci, in varsta de 76 de ani, a fost operat de urgenta pe creier, vineri, la Spitalul Judetean din Timisoara, anunța news.roPotrivit medicilor, problemele de…

- SCMU Craiova și Rapid se intalnesc in acest weekend intr-un derbi voleibalistic de calitate, din ultima etapa a sezonului regular din Divizia A1. Sambata, de la ora 19.00, partida va avea loc in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, iar orgoliile și ambițiile sunt mari, ținand cont de rivalitatea dintre…

- Interpretul de muzica de petrecere și-a ingrijorat urmaritorii de pe Instagram, dupa ce a postat o fotografie de pe patul de spital, cu o perfuzie in mana.Culița Sterp a precizat ca se confrunta cu o febra destul de mare, de mai bine de doua zile, motiv pentru care a luat decizia de a merge la spital,…

- In plus, compania la care era asigurat soferul va trebui sa achite despagubiri morale si materiale victimelor si spitalelor in care acestea au fost ingrijite, valoarea sumelor depasind 695.000 de euro.Potrivit solutiei pe scurt, publicata pe portalul instantelor de judecata, tanarul, care la data producerii…

- O mama singura, din Timișoara, se lupta pentru viața ei! Adriana Ognean incearca sa faca rost de bani pentru o operație care ii poate salva viața. Femeia are o fetița de crescut, e parinte singur și sufera de o forma agresiva de melanom. Iata cum puteți donaVenim in fața voastra pentru a impartași…

- Strada Constructorilor, aflata la limita dintre Timișoara și Dumbravița, pe inelul IV de trafic, in continuarea bulevardului Grigore Alexandrescu, are nevoie de mai multe intervenții urgente pentru a asigura condiții de siguranța. Aproape 500 de locuitori ai municipiului și comunei au semnat o petiție…

- Profesorul Vasile Popovici, fostul ambasador al Romaniei in Maroc și Portugalia, una dintre vocile puternice ale societații civile din Timișoara, a avut ocazia sa vada personal ce se intampla la Serviciul de Urgența al Spitalului Județean.

- Centru de zi pentru persoane varstnice, intr-o comuna lipita de Timișoara. Seniorii din Ghiroda, una dintre comunele periurbane ale Timișoarei, vor avea un centru de zi, contractul de finanțare al proiectului fiind semnat in toamna anului trecut.