- Primarul municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, incepand de miercuri, 2 iunie, Primaria va fi inchisa din cauza lipsei bugetului pentru functionarea serviciilor in institutie, dupa ce un proiect privind alocarea unor bani din Fondul de rezerva…

- Cinci bolnavi de covid-19 au murit asfixiati, saptamana aceasta, intr-un spital, din cauza unei penurii de oxigen, in sudul Nepalului, o tara devastata de o intensificare puternica a pandemiei si al carei sistem de sanatate este mai depasit moral decat al Indiei, relateaza AFP. Bilantul zilnic…

- Incendiu pe un camp din comuna timișeana Fibiș. La fața locului s-au deplasat ieri nu doar pompierii, ci și o echipa de comisari de la Garda de Mediu. Echipa de comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, s-a deplasat imediat la fața locului unde a constatat ca sunt incendiate…

- George Floyd, barbatul afro-american care a murit anul trecut, dupa ce un polițist a stat timp de 9 minute cu genunchiul pe gatul lui, a decedat din cauza lipsei de oxigen, a spus un medic la procesul fostului ofițer de poliție Derek Chauvin, acuzat de moartea barbatului, potrivit BBC.

- Creatorii preistorici ai picturilor rupestre din pesteri din Europa halucinau in adancurile grotelor din cauza lipsei de oxigen in timp ce isi realizau creatiile, a concluzionat o echipa de cercetatori intr-un studiu recent, citat joi de The Independent. Picturile evocatoare create in zone indepartate…

- Guvernul lui Igor Grosu, candidatul propus la functia de premier de presedintele Maia Sandu, nu a putut fi investit joi din cauza lipsei de cvorum, dupa ce deputatii socialisti si cei ai platformei "Pentru Moldova" au parasit sedinta parlamentului, informeaza Agora.md, Ziarul de Garda si Radio Chisinau,…

- Mutarea urma sa se faca ieri dupa-amiaza cu o ambulanța dotata cu sistem de ventilație. Numai ca, intre Horezu și Ramnicu Valcea, s-a defectat o siguranța a sistemului electric, iar aceasta a decuplat ventilatorul pacientului. Medicii au depus eforturi uriașe și l-au resuscitat pe șeful Sanepid, acesta…