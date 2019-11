Timiş: Medicul care şi-a bătut copilul minor va fi cercetat în stare de libertate, sub control judiciar Medicul chirurg care si-a batut copilul minor, provocandu-i rani grave, va fi cercetat in stare de libertate si judecatorii timisoreni au decis miercuri seara plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.



Surse judiciare au declarat ca "barbatul a fost cercetat initial pentru rele tratamente acuzate minorului, incadrarea juridica fiind schimbata in lovire si alte violente".



Minorul locuieste cu tatal, care a castigat la divort custodia acestuia, mama fiind plecata la munca in Austria. Aceasta a primit de la baiat mesaje disperate prin care o anunta despre cele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut medic timișorean a fost reținut de Poliție dupa ce și-a batut crunt copilul pentru o nota proasta la școala Un caz grav de violența in familie a ajuns in atenția Poliției Timiș. Un medic chirurg de la spitalul CFR din Timișoara a fost reținut pentru ca și-a agresat copilul minor. Baiețelul…

- Ion Bodrug, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, reținut acum o saptamana pe Aeroportul din Chișinau, este cercetat in stare de libertate. Potrivit procurorul municipiului Chișinau, Ștefan Șaptefrați, Ion Bodrug este cercetat in stare de libertate avand obligațiunea de a se prezenta la…

- Un medic chirurg din Timisoara, care si-a batut copilul minor, provocandu-i rani grave, a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri. Surse judiciare au declarat ca "barbatul a fost cercetat initial pentru rele tratamente aplicate minorului, incadrarea juridica fiind schimbata in lovire si alte…

- Un medic chirurg din Timisoara, care si-a batut copilul minor, provocandu-i rani grave, a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, scrie Agerpres. Surse judiciare au declarat ca "barbatul a fost cercetat initial pentru rele tratamente acuzate minorului, incadrarea juridica fiind schimbata…

- Medicul din Timișoara, acuzat ca și-a batut copilul pentru ca ar fi luat note mici la școala, a fost reținut, marți seara, pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru loviri și alte violențe raportat la violența in familie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il perforeaza pe Klaus…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 11.45, polițiștii rutieri din Blaj au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in județul Sibiu. Șoferul acestuia a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, iar, in incercarea de a scapa de control, a intrat in curtea unei…

- Un barbat de 31 de ani din comuna Contesti este cercetat de politisti dupa ce si-a impuscat vecinul cu o arma cu aer comprimat, pe care o detinea in mod ilegal, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie J...

- FOTO – Arhiva In urma verificarilor și investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Beclean au identificat miercuri, 25 septembrie, un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Galați, banuit de savarșirea infracțiunii de insușirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor.…