Timbre cu Zelenski în Polonia Dupa ce a aparut pe lumanari, ca sfinții, acum, Volodimir Zelenski și-a imprumutat – vorba vine, ca, probabil, nici n-a știut, chipul pe niște timbre emise de operatorul poștal din Polonia. Ideea cu timbrele a aparținut deputatului Lukasz Wantukh. Acesta, vrand sa-i stea dumicatul in gat ambasadorului Rusiei in Polonia, i-a trimis și lui o scrisoare cu un astfel de timbru. Și dincolo de asta, lumea a fost foarte incantata de timbre, caci stocul s-a epuizat intr-o ora. Au fost tiparite 99 de coli a cate noua timbre, prețul unui set fiind de aproximativ 960 de euro. Pentru aceste timbre s-au strans… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

