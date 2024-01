Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat joi, 11 ianuarie, la Istanbul, Memorandumul de Ințelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine in Marea Neagra – MCM Black Sea, o inițiativa in premiera pentru statele aliate riverane. Alaturi de ministrul…

- Ministrul a realizat, in cadrul intalnirii de la Palatul Cercului Militar National, si o trecere in revista a misiunilor si operatiilor internationale in care sunt angajate fortele Armatei Romaniei.Angel Tilvar le-a multumit atasatilor militari pentru activitatea depusa in anul 2023 si a exprimat speranta…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Kathleen Kavalec, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, Angel Tilvar, șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, și alți ofițeri de rang inalt au participat, miercuri, 15 noiembrie, la…

- Armata Romana a prezentat, in ziua de 15 noiembrie, prima tragere cu rachete americane Patriot, in cadrul unui exercițiu la care au asistat președintele Senatului, Nicolae Ciuca, șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, ministrul Apararii, Angel Tilvar, și ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec. Ministerul…

- Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor, sarbatorita in fiecare an in data de 11 noiembrie.”Ii sarbatorim, astazi, pe veteranii teatrelor de operații, militari care au indeplinit, in ultimele trei decenii, toate misiunile internaționale la care…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, acesta urmand sa-l intalneasca cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si cu reprezentantii comunitatii romanesti din aceasta tara afectati de deteriorarea situatiei de securitate din zona. ”Transmit mesajul nostru de solidaritate poporului…

- "Am mers in vizita in Israel pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate poporului israelian și un puternic semnal de sprijin importantei comunitați romanești care traiește in aceasta țara. In vremuri atat de tulburi, Romania continua sa fie un factor de stabilitate, sa apere pacea, valorile democratice,…