TikTok a lansat o funcţie de recrutare TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori sub un tag, numit, #TikTokResumes, unde companiile care fac angajari pot intra, viziona prezentarile si, eventual, lua legatura cu posibilii candidati. La programul pilot, care este activ, deocamdata, doar in Statele Unite, participa peste 30 de branduri, printre care WWE, Shopify si Target. Exista si un , unde utilizatorii pot vedea posturile disponibile si pot targeta cu o prezentare video anumite posturi. Job-urile disponibile pot fi filtrate dupa oras, experienta necesara si brand.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

