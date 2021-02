The Washington Post: Ce nu pare a înțelege administrația Biden despre sistemul de alianțe Secretarul apararii Lloyd Austin a venit cu o reușita justificare teoretica a parteneriatului SUA cu aliații din NATO într-un editorial publicat recent în Washington Post. Totul bine, pâna aici; America are nevoie de aliați puternici pentru a fi în siguranța. Problema este ca nici Austin și nici administrația Biden nu par a pricepe ca alianțele americane, vechi și nereformate, sunt inadecvate pentru a contracara amenințarile cu care se confrunta SUA astazi, arata o analiza Washington Post, citata de Rador.

