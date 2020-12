Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca Moderna a anuntat pe 16 noiembrie ca vaccinul mRNA-1273 ofera o eficienta de 94,5%, vaccinul a fost conceput inca de pe 13 ianuarie, la doar doua zile dupa ce a fost publicata structura genetica a virusului SARS-CoV-2, scrie The New York Magazine.

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Moderna are șanse mari sa ajunga pe piața din toata lumea, mai ales ca s-a dovedit ca are o eficiența de 94%. Iata ca acum, la un pas de vaccinare, specialiștii spun și ce durabilitate va avea imunitatea oferita de acest tratament.

- Comisia Europeana va semna un acord pentru livrarea a 160 de doze din vaccinul dezvoltat de compania farmaceutica Moderna, a anunțat Ursula von der Leyen. „Ma bucur sa anunt ca vom aproba maine (miercuri – n.r.) un nou contract pentru a asigura un alt vaccin pentru COVID-19 in portofoliul nostru. Suntem…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, prof.dr. Vasile Astarastoae, explica in extenso intr-un comentariu de unde reticența fața de vaccinurile anti-Covid care sunt pe cale sa fie distribuite in intreaga lume. El pleaca de la producatorii acestor vaccinuri care NU au mai produs pana…

- Compania farmaceutica americana Moderna va percepe guvernelor un pret cuprins intre 25 si 37 de dolari pentru o doza din vaccinul anti-COVID-19, in functie de cantitatea comandata, a declarat sambata directorul general al companiei, Stephane Bancel, pentru saptamanalul german Welt am Sonntag. „In concluzie,…

- Participantii la studiul clinic trebuie monitorizati timp de inca doua luni pentru posibile efecte adverse, a declarat Soumya Swaminathan in cadrul unei conferinte de presa la Geneva. "Au mai ramas multe intrebari" cu privire la produsul Moderna si candidatul rival la vaccin al Pfizer, care s-a dovedit…

- Asta-i cea mai buna veste pe care o primim de la inceputul pandemiei. A fost anuntata data la care va fi gata vaccinul anti-covid. Cand va fi gata vaccinul pentru coronavirus Compania Pfizer a facut anuntul atat de mult asteptat de oamenii din intreaga lume. Conform oficialilor, vaccinul anti-covid…

- Vaccinul experimental al companiei CureVac impotriva COVID-19 a generat un raspuns imun la subiecti umani, a anuntat luni compania germana de biotehnologie care se apropie astfel de debutul testarii pe scara larga in acest an, in contextul in care cursa pentru stoparea pandemiei se incinge, relateaza…