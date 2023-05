Stiri pe aceeasi tema

- Niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Turciei n-a abținut majoritatea absoluta a voturilor iar din acest motiv confruntarea decisiva va fi in turul doi al alegerilor. In turul decisiv vor participa primii doi clasați in primul tur, cel care s-a ținut duminica, 14 mai 2023. Primii doi…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”.…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP. Numararea voturilor a ajuns la 98,4%, iar cifrele principalilor candidați…

- Povestea de mai bine de doua decenii a negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana iși poate schimba cursul odata cu alegerile prezidențiale din 14 mai. Asta doar daca Kemal Kilicdaroglu, candidatul Opoziției, il va invinge pe Recep Tayyip Erdogan, liderul autoritar care se confunda cu…

- Aproximativ 61 de milioane de alegatori din cele 87 de circumscriptii electorale din Turcia sunt asteptati duminica la urne, de la ora 8:00, intr-unul dintre cele mai importante scrutine din istoria de 100 de ani a Turciei moderne, care l-ar putea da jos pe presedintele Erdogan dupa 20 de ani de cand…

- Potrivit agerpres, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis vineri, inaintea alegerilor prezidentiale si parlamentare de duminica ce au o mare miza interna si internationala, ca va apara “independenta si viitorul” Turciei, la fel cum a facut in iulie 2016, cand el a fost tinta unei lovituri de…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Daca funcționarii publici din Ankara sunt un barometru precis al schimbarilor de fronturi in politica naționala a Turciei, atunci cel mai longeviv lider al țarii, Recep Tayyip Erdogan, ar putea avea intr-adevar probleme la alegerile din mai, scrie POLITICO.