- Masurile se numara printre cele mai recente semne ale relatiilor tensionate dintre Washington si Beijing, care s-au ciocnit din cauza acuzatiilor de spionaj, drepturilor omului, politicilor industriale ale Chinei si interdictiilor de export din SUA privind tehnologiile avansate. Biroul pentru Industrie…

- Statele Unite au finalizat vineri decizia de a impune taxe de import producatorilor de panouri solare care si-au terminat produsele in tarile din Asia de Sud-Est, pentru a evita tarifele la marfurile fabricate din China, potrivit unui oficial inalt al Departamentului pentru Comert, transmite Reuters.Decizia,…

- Raportul de marti al Departamentului pentru Comert a aratat, de asemenea, ca consumatorii au continuat sa cheltuie pentru hobby-uri, articole sportive si imbracaminte, subliniind rezistenta lor in ciuda cresterilor agresive ale ratei dobanzii de referinta ale Rezervei Federale pentru a domoli inflatia.…

- Natalitatea continua sa scada atat de la luna la luna, cat si de la an la an. In primele 6 luni ale acestui an s-au nascut puțin peste 73.000 de copii , fiind cel mai mic numar de nasteri din ultimii 145 de ani. Doar puțin peste 73.000 de copii s-au nascut in primul semestru din 2023. Este cel mai mic…

- O tumora gigant, cum nu a mai fost alta diagnosticata la un copil de varsta lui, a adus un baiețel de 10 ani din Georgia la ACIBADEM, in Istanbul.Medicii au constatat ca formațiunea de 26 de cm și 3,325 kilograme, greutatea unui nou-nascut, i-a strivit plamanul stang și i-a impins inima din loc.Renumitul…

- Factorii de decizie si multi din industrie si-au exprimat ingrijorarea cu privire la AI si, in special, la AI generativa care creeaza continut, cum ar fi ChatGPT, unii echivaland-o cu riscurile prezentate de pandemii sau un razboi nuclear. Vestager a spus ca SUA si Uniunea Europeana ar trebui sa promoveze…

- Directori de top in domeniul inteligentei artificiale, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman, s-au alaturat marti expertilor si profesorilor care avertizeaza in privinta ”riscului de extinctie din cauza inteligentei artificiale”, indemnand factorii de decizie sa-l echivaleze cu riscurile prezentate…

- ”Atenuarea riscului de extinctie din cauza inteligentei artificiale ar trebui sa fie o prioritate globala, alaturi de alte riscuri la scara societala, cum ar fi pandemiile si razboiul nuclear”, au scris peste 350 de semnatari intr-o scrisoare publicata de Centrul nonprofit pentru Siguranta Inteligentei…