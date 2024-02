Când renunță aeroporturile la regula lichidelor de 100 ml din bagajele de mână Pe masura ce aeroporturile adopta tehnologii de ultima generație, ele vor renunța la regula lichidelor de 100 ml din bagajele de mana. Acest lucru va fi posibil datorita scanerelor CT ultramoderne care vor elimina regula care limiteaza la 100 ml lichidele din bagajele de mana, ceea ce va eficientiza controalele de securitate și va reduce timpul de așteptare. Așa cum se știe, pentru pasagerii companiilor aeriene exista obligația din 2006 sa limiteze la 100 ml fiecare flacon cu lichid din bagajele de mana. Aceasta regula a fost instituita dupa ce poliția britanica a dejucat un complot terorist in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

