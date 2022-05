Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda firmelor 50 de bani / litru de carburant. PROIECT de hotarare Guvernul va acorda firmelor 50 de bani / litru de carburant. PROIECT de hotarare Veste buna pentru antreprenorii din Romania. Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de…

- Incepand de luni, 2 mai, romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi anuale de 5,5% și 6,15%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata, anunța Ministerul Finanțelor.

- Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 2 miliarde de lei in urma ofertei publice pentru vanzarea de titluri de stat FIDELIS pentru populație, derulata la Bursa de Valori București in perioada 17 martie – 1 aprilie. Este a treia cea mai mare oferta FIDELIS in funcție de valoare derulata…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a transmis ca Ministerul Finanțelor a dat startul unei noi sesiuni de cumparare a titlurilor de stat Tezaur. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu, sunt in forma dematerializata, au maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi anuale de 4,8% și ...

- Ministerul Finantelor da startul unei noi sesiuni de cumparare a titlurilor de stat Tezaur, incepand de luni, 4 aprilie. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu, sunt in forma dematerializata, au maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 4,8% si 5,8%.

- Ministerul Finanțelor da startul unei noi sesiuni de cumparare a titlurilor de stat Tezaur, incepand de luni. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu, sunt in forma dematerializata, au maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi anuale de 4,8% și 5,8%. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In conditiile in care se discuta in ultima vreme tot mai mult despre inflatia in crestere si despre cum banii isi pierd din valoare, orice roman este interesat de metode de economisire cat mai avantajoase. Dincolo de depozitele clasice contractate la banci, exista si alte variante de luat in calcul.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spera ca la inceputul lunii martie Guvernul sa aiba pus la punct „un mix de masuri” care sa vizeze reducerea inflației, astfel incat procentul acesteia sa nu ajunga la doua cifre, așa cum prognozeaza BNR. Banca Naționala a prezentat vineri noul raport asupra inflației,…