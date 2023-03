Este momentul pentru rezolvarea unui test IQ! Redacția SpyNews.ro iți propune, astazi, un nou test de concentrare pe care trebuie sa il rezolvi fiind atent doar la detalii. Este momentul potrivit in care iți poți etala nivelul de atenție. Poți rezolva acest test de atenție doar prin punerea in aplicare a abilitaților dobandite in școala, doar privind imaginea de mai jos. Ai la dispoziție doar 10 secunde pentru a rezolva acest test IQ. Ce ora indica ultimul ceas.