Marți, 27 februarie 2024, va avea loc un proces demn de toata atenția. Se judeca speța dintre Techventures Bank (fosta Banca Feroviara) și Lucian Isar, soțul doamnei ministru al Justiției Alina Gorghiu. Soțul (Lucian Isar) are o datorie de 500.000 de Euro la banca amintita mai sus. Pentru ca nu a putut fi executat intr-o sentința definitiva a ICCJ, Lucian Isar cere anularea obligației de plata. In perioada in care s-a scurs din 2015 de cind a parasit Banca Feroviara (Tchventures) și pina astazi, Lucian Isar a inițiat o serie de procese impotriva Bancii Techventures cu speranța…