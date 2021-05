Teste de screening gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, la Policlinica din Alba Iulia. Condiții de testare Policlinica Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia ofera teste de screening gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin. Femeile care doresc sa efectueze acest tip de testare, se pot prezenta, fara programare, la policlinica spitalului. Consultația medicala, testarea screening și consilierea se efectueaza cu prezentarea pacientei la Policlinica din Alba Iulia. Locația este situata pe […] Citește Teste de screening gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, la Policlinica din Alba Iulia. Condiții de testare in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

