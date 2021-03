Serul anti-Covid pentru animale, dezvoltat de Rusia, a fost testat pe caini, pisici, vulpi si nurci. Testele au inceput in octombrie anul trecut. Toate animalele care au primit vaccinul ar fi dezvoltat anticorpi la coronavirus, potrivit autoritatilor din Rusia, conform ph.news.yahoo.com. Totodata, inca de anul trecut autoritatile ruse au constatat ca virusul ar putea fi transmis de la oameni la unele animale domestice. Studiile au aratat si ca serul denumit Carnivac-Cov nu pune sanatatea animalelor in pericol. Imunitatea oferita ar fi de 6 luni, dar inca se fac cercetari in aceasta privinta. Rusia…