- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB) a primit Certificatul de Acreditare pe linie de sanatate si siguranta din partea Consiliului International al Aeroporturilor (Airport Council International - ACI World), noteaza Mediafax. Acreditarea a fost acordata in urma evaluarii in detaliu…

- Nu doar in tara noastra, ci pretutindeni in lume, pandemia de COVID-19 a cauzat o scadere drastica a bugetelor dedicate publicitatii. La ora actuala, in Europa de exemplu, antreprenorii investesc cu aproximativ 9% mai putin in promovare decat o faceau in aceeasi perioada a anului trecut, in China cu…

- Industria LGBTQ de turism și din turism are mai mult de 1 trilion putere de cumparare numai in Statele Unite. In 1992, doi prieteni, Thomas Roth și David Paisley, specialiști in marketing și științe sociale - și membri ai comunitații LGBTQ - au avut o idee. Au vrut sa ajute companiile și marcile sa…

- Statele Unite si India au semnat marti, la New Delhi, un acord-cheie in domeniul militar si au convenit intensificarea cooperarii lor in regiunea indo-pacifica pe fondul tensiunilor cu China, transmite dpa.'Sunt bucuros sa spun ca Statele Unite si India fac pasi pentru cooperarea impotriva…

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Cred…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat duminica ca sambata a fost inregistrat un nou record mondial de infectari cu coronavirus pentru a treia zi la rand, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.Conform statisticilor realizate de OMS, 465.319 cazuri au fost confirmate sambata, comparativ cu 449.720,…

- Israelul a anunțat ca intenționeaza sa interzica cumpararea și vanzarea blanurilor de animale, cu excepția cazurilor special aprobate, informeaza BBC.Ministrul pentru protecția mediului, Gila Gamliel, a catalogat utilizarea pielii și a blanii animalelor in industria modei „imorala”. Industria blanurilor…

- Compania Walt Disney, a anuntat ca va concedia aproximativ 28.000 de angajati in Statele Unite in divizia parcurilor tematice. Gigantul divertismentului este grav afectat și in alte divizii ale sale precum, croazierele, evenimentele si produse conexe. Decizia a fost determinata de „impactul prelungit…